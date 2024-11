Chord Gitar IlFil (Manusia Tak Berharga) – D’Masiv

Capo di fret 2 kau buat.. dirimu seakan paling sempurna dan ku tak tau apa yang kau fikirkan yang kau inginkan dan akhirnya.. segalanya telah terungkap semua kau tak lebih dari manusia tak berharga aku terluka nafas.. benciku terlahir.. saat kemunafikkan dirimu terungkapkan, Oh.. jangan fikir aku kan bersedih meski kau tlah hianati cintaku yang terdalam dan akhirnya.. segalanya telah terungkap semua kau tak lebih dari manusia tak berharga aku terluka nafas.. benciku terlahir.. saat kemunafikkan dirimu terungkapkan, Oh.. jangan fikir aku kan bersedih meski kau tlah hianati cintaku yang terdalam [Interlude] nafas.. benciku terlahir.. saat kemunafikkan dirimu terungkapkan, Oh.. jangan fikir aku kan bersedih meski kau tlah hianati cintaku yang terdalam oh.. nafas.. benciku terlahir.. saat kemunafikkan dirimu terungkapkan, Oh.. jangan fikir aku kan bersedih meski kau tlah hianati cintaku yang terdalam kau sakiti aku.. hianati aku.. kau sakiti aku.. hianati aku..